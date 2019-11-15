Спецкора «Новой» Илью Азара оштрафовали на 400 тысяч рублей по иску семьи проректора МГИМО

Хамовнический суд Москвы обязал спецкора «Новой газеты», главного редактора журнала «Мох» Илью Азара выплатить 400 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства, поданному семьей проректора МГИМО Наталии Кузьминой.

Речь шла о публикации «Краткая история уничтожения Дома детского творчества в Хамовниках. Чего стоят обещания Собянина?», в которой говорилось, что Кузьмины могут быть причастны к «рейдерским захватам» и незаконному сносу зданий в Москве.

Помимо этого, суд взыскал по 400 тысяч рублей с журналистки Ксении Лученко за материал «Горячая точка, дом Черникова». Азара обязали полностью удалить с сайта «Мох» статью про дом Черникова, главу из второго текста, касающуюся Кузьминых, опубликовать опровержение и возместить судебные издержки.

Также суд оштрафовал на 400 тысяч рублей депутата Хамовников Александру Парушину за материал «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе».

10 сентября семья Кузьминых уже взыскала 100 тысяч рублей с Сергея Митрохина по аналогичному иску. Его обязали удалить из фейсбука и сайта «Эхо Москвы» посты, связанные с семьей проректора МГИМО, и выпустить опровержение.