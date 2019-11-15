Активиста Дмитрия Энтео арестовали на пять суток за баннер с надписью «Стоп Гулаг»

Замоскворецкий суд арестовал на пять суток основателя движения «Декоммунизация» Дмитрия Цорионова (Энтео) за акцию в поддержку политзаключенных, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда.

Накануне активиста задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. На него составили протокол о повторных нарушениях правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 8 ноября участники панк-группы Pussy Riot и движения «Декоммунизация» развернули на Большом Каменном мосту напротив Кремля растяжку с портретами политзаключенных и надписью «Стоп Гулаг».

Фото: Александр Софеев / Facebook

На баннере, помимо участников летних московских протестов Егора Жукова, Никиты Чирцова и Константина Котова, также фигуранты дел «Нового величия» — Анна Павликова и Руслан Костыленков, «ростовского дела» — Ян Сидоров и Владислав Мордасов, глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, член «Открытой России» Анастасия Шевченко и аспирант МГУ Азат Мифтахов.