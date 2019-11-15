Минюст включил издание «Север.Реалии» в список иностранных агентов

Минюст внес издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте ведомства.

Такое решение Минюст принял на основании поступивших из Госдумы материалов о фактах вмешательства во внутренние дела России.

Накануне глава комиссии Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комиссия нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах. По его словам, участие в таком вмешательстве принимали представители США и 12 стран Европы.

«Мы проработали интересный медиаресурс, который называется "Север.Реалии". Это некий проект "Радио Свобода", американского, как вы знаете, финансируемого из бюджета Конгресса США, который за два месяца успел своей деятельностью нарушить огромное количество законов наших российских. Я уже не говорю про выборы, которые они активно пропагандировали, будучи иностранным юрлицом», — подчеркнул Пискарев.

Радиостанция «Радио Свобода» и семь ее проектов находятся в списке иноагентов с 2017 года. Реестр создали после того, как США настояли, чтобы телеканал RT зарегистрировался по американскому закону об иностранных агентах.