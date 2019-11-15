В новый состав РАН вошел главный уролог Минздрава, к которому были претензии у комиссии по борьбе со лженаукой

Российская академия наук подвела итоги голосования и объявила имена новых академиков и членов-корреспондентов, передает РИА Новости.

В число академиков вошел главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота Дмитрий Пушкарь. Одним из новых членов-корреспондентов РАН стала Маринэ Танашян, пишет РБК. Комиссия академии по борьбе со лженаукой ранее нашла в некоторых их публикациях о релиз-активных препаратах признаки псевдонаучности. Позже согласительная комиссия решила, что замечания «не препятствуют» их избранию.

Кроме того, академиком в отделение медицинских наук избрали директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Ивана Стилиди. Осенью между руководством онкоцентра и врачами возник конфликт. Последние рассказали о низких зарплатах и неудовлетворительных условиях работы. Минздрав не нашел оснований для увольнения главы одного из институтов НМИЦ им. Блохина Светланы Варфоломеевой, к которой у врачей были претензии. За это время из онкцоцентра уволились девять сотрудников.

Членом-корреспондентом РАН также стал ректор СПбГУ Николай Кропачев. Университет в ноябре оказался в центре скандала после того, как доцент вуза Олег Соколов убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой они встречались на протяжении пяти лет. После трагедии в СПбГУ объявили об открытии центра изучения проблем домашнего насилия.

13 ноября стали известны предварительные результаты первого этапа выборов. В число академиков и членов-корреспондентов не вошли четверо ученых, к которым были претензии у комиссии академии по борьбе со лженаукой.