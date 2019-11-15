Митрохин подал иск к мэрии Москвы из-за сноса киноцентра «Соловей»

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич, а также активисты, выступаюшие против сноса киноцентра «Соловей», подали коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина. Об этом сообщает РБК.

Ответчиками также проходят Мосгосстройнадзор, столичные департаменты культуры, культурного наследия и образования. Иск зарегистрирован в Тверском районном суде Москвы.

Истцы считают, что власти Москвы нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», так как не ответили на резолюцию, которая была составлена участниками акции против сноса киноцентра. По их мнению, отсутствие реакции говорит о «несоблюдении порядка проведения публичных мероприятий» и нарушает право граждан «на свободу собраний, на обращение, на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, поскольку игнорирование обращения населения к административным ответчикам фактически лишает граждан на реализацию указанных прав».

О сносе «Соловья» стало известно в середине ноября прошлого года. На его месте может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра, либо жилой комплекс. 23 ноября около киноцентра прошел сход против его сноса, в ходе которого, по данным «ОВД-Инфо», задержали более десяти человек.

Планируется, что киноцентр прекратит работу 2 декабря, а на его месте построят жилой комплекс. Репертуар «Соловья» будут показывать в сети «Каро».

«Соловей» был построен в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР по проекту архитектора Владимира Гинзбурга. В нем располагаются 24 зала, он является одним из крупнейших киноцентров в Европе.