СК начал проверку из-за причинения Михаилом Хачатуряном тяжкого вреда здоровья дочерям

Следственный комитет для проверки выделил из уголовного дела сестер Хачатурян новые материалы в отношении их отца Михаила, связанные с доведением Крестины Хачатурян до попытки самоубийства и причинением тяжкого вреда здоровью дочерям. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Липцер.

«В [материалах] содержатся сведения о наличии в его действиях признаков преступлений, предусмотренных двумя статьями УК: доведение до попытки самоубийства Крестины в Сочи в 2016 году (ст. 110 УК) и по факту причинения девушкам тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК)», — сказал адвокат.

Ранее дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии. Согласно результатам экспертизы, из-за действий отца у девушек появились психические расстройства.

Адвокаты сестер Хачатурян отметили, что результаты дополнительной экспертизы подтвердили то, что действия девушек были самообороной. Защитники считают, что уголовное преследование девушек должно быть прекращено.

Напомним, сестер Крестину, Марию и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) в июле прошлого года. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, так как отец регулярно их избивал, одна из девушек заявляла о сексуальном насилии с его стороны. Это признал и Следственный комитет, но отказал возбуждении дела против мужчины посмертно.