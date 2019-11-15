Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

У 50 станций московского метро вновь прошла акция в поддержку политзаключенных

Общество

 
Фото: телеграм-канал #метропикет

В Москве в пятый раз прошла серия пятничных одиночных пикетов в поддержку политзаключенных.

Акция прошла у 50 станций столичного метро, в основном расположенных за пределами Садового кольца. Цель пикетов — рассказать жителям спальных районов о «московском деле» и других политических делах.

Фото: телеграм-канал #метропикет

Среди участников акции режиссер Кирилл Ненашев, сотрудники штабов политика Алексея Навального, мундепы Юлия Галямина, Андрей Прокофьев и многие другие. 

Фото: телеграм-канал #метропикет

Аналогичная кция прошла в Петербурге и Нижнем Новгороде. 

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. 18 октября акция прошла у 17 наиболее загруженных станций московского метро за пределами кольцевой линии, а через неделю — уже у 50 станций, а также в Петербурге и Екатеринбурге.

Теги:
метропикеты, акции протеста, nt

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera