У 50 станций московского метро вновь прошла акция в поддержку политзаключенных

Фото: телеграм-канал #метропикет

В Москве в пятый раз прошла серия пятничных одиночных пикетов в поддержку политзаключенных.

Акция прошла у 50 станций столичного метро, в основном расположенных за пределами Садового кольца. Цель пикетов — рассказать жителям спальных районов о «московском деле» и других политических делах.

Фото: телеграм-канал #метропикет

Среди участников акции режиссер Кирилл Ненашев, сотрудники штабов политика Алексея Навального, мундепы Юлия Галямина, Андрей Прокофьев и многие другие.

Фото: телеграм-канал #метропикет

Аналогичная кция прошла в Петербурге и Нижнем Новгороде.

Сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку политических заключенных на ст. метро «Гостиный двор», «Василеостровская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/OIkHA2LzFm — Объектив Реалий (@oreality_news) November 15, 2019

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. 18 октября акция прошла у 17 наиболее загруженных станций московского метро за пределами кольцевой линии, а через неделю — уже у 50 станций, а также в Петербурге и Екатеринбурге.