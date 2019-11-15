СБУ заявила о задержании в Киеве одного из лидеров «Исламского государства»

В Киеве задержали одного из руководителей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Цезаря Тохосашвили известного под именем Аль Бар Шишани. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Тохосашвили был задержан в частном доме в совместной спецоперации СБУ, МВД Грузии и Центральным разведывательным управлением США. Сейчас Тохосашвили находится в изоляторе временного содержания, его собираются экстрадировать.

«Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. По имеющейся информации, находясь на Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГ», — говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе уточнили, что Тохосашвили является гражданином и с 2012 года был одним из главарей террористов в провинции Латакия в Сирии, недалеко от границы с Турцией. Затем он стал помощником руководителя отряда выходцев с Кавказа, уехавших воевать в Сирию, а после его смерти уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность экстремистов.

В конце октября США заявили, что в ходе спецоперации был убит лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Позже «Исламское государство» подтвердило его убийство. Новым главой стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураиши. По одной из версий, это новое имя бывшего иракского военного Хаджи Абдуллы аль-Афари, которого уже называли преемником аль-Багдади.