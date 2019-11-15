Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже

Лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут 9 декабря в Париже встречу глав в «нормандском формате». Об этом Le Figaro сообщили в Елисейском двореце.

Цель встречи — «выработать новую стратегию выполнения минских договоренностей», отмечается в сообщении. Участие во встрече пока подтвердили Украина и Германия, Россия никак не комментировала информацию о встрече.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе и «скоординировали подготовку содержательного наполнения» предстоящей встречи в Париже.

Лидеры «нормандской четверки» встречались в 2016 году, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. После победы на выборах на Украине Владимира Зеленского все четыре страны гоорили о необходимости новой встречи.