«Коммерсант» узнал о решении России вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия решила вернуть Украине суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом «Коммерсанту» рассказали два информированных источника.

Речь идет о малых бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также о буксире «Яны Капу». По словам собеседников издания, суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. При этом в России останутся личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли.

Возрат, вероятно, произойдет в море, а не в порту, утверждают источники газеты. По их словам, дата обмена еще обсуждается, но он должен пройти до саммита «нормандской четверки» 9 декабря.

Напомним, 25 ноября 2018 года российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля. По мнению России, корабли пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев говорил, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК). Почти через год после задержания в Керченском проливе украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.