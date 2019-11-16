Суд в Благовещенске арестовал гендиректора охранного предприятия по делу о стрельбе в колледже

Благовещенский городской суд арестовал до 14 января 2020 года Сергея Андрющенко — гендиректора предприятия «Сириус-А», занимавшегося охраной строительного колледжа в Благовещенске, в котором произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Об аресте Андрющенко ходатайствовало следствие, так как, по его мнению, мужчина может скрыться или другим способом повлиять на ход расследования.

Также суд отложил на 72 часа избрание меры пресечения для охранника той же компании Олега Ермолова. Ему инкриминируется тоже ч. 3 ст. 238 УК. На заседании Ермолов заявил, что, когда подросток открыл стрельбу в учебном заведении, он действовал по инструкции и виновным в произошедшем себя не считает.

Стрельба в благовещенском колледже произошла 14 ноября, в результате нее один человек и сам нападавший погибли, еще трое пострадали. Студент Даниил Засорин стрелял из охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на него. Впоследствии юноша, совершивший нападение, покончил с собой. Cемьям погибшего и пострадавших планируют выплатить по 2,5 млн рублей.