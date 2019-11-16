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В США пограничник ранил россиянина, попытавшегося пересечь границу с Мексикой

Общество

 

В США сотрудник пограничного контроля города Тусон в штате Аризона ранил россиянина, заподозренного в незаконном пересечении границы с Мексикой. Об этом сообщает американская погранично-таможенная служба.

Инцидент произошел вечером 14 ноября. Согласно сообщению, россиянин оказал сопротивление при задержании, и впоследствии пограничник в него выстрелил. В результате инцидента он не получил ранений, опасных для здоровья. У пограничника серьезных травм нет. 

Российская дипмиссия уточнила РИА Новости, что россиянина зовут Евгений Глущенко. Раненый находится в больнице города Гудиер. 

Теги:
россияне, сша, em

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