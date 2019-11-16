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Суд в США оставил под арестом экстрадированного из Израиля россиянина Буркова

Общество

 

Суд в США оставил под арестом россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости. 

Во время заседания судья Джон Андерсон объяснил, что решил не освобождать Буркова под залог в том числе из-за того, что в США у россиянина нет родственников, но они есть за рубежом. Поводами для ареста Буркова также стали факт его экстрадиции из Израиля и характер дела. 

«Это мое первоначальное решение, я могу пересмотреть его позже, если изменятся условия», — сказал Андресон. 

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Он обвиняется в том числе в мошенничестве с платежными картами и незаконном доступе к чужим компьютерам.

Россиянина задержали в Израиле в 2015 году, а 12 ноября этого года по требованию Вашингтона экстрадировали в США. После экстрадиции он находился под стражей.

Теги:
em, арест, суды, россияне, сша

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