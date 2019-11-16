Суд в США оставил под арестом экстрадированного из Израиля россиянина Буркова

Суд в США оставил под арестом россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания судья Джон Андерсон объяснил, что решил не освобождать Буркова под залог в том числе из-за того, что в США у россиянина нет родственников, но они есть за рубежом. Поводами для ареста Буркова также стали факт его экстрадиции из Израиля и характер дела.

«Это мое первоначальное решение, я могу пересмотреть его позже, если изменятся условия», — сказал Андресон.

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Он обвиняется в том числе в мошенничестве с платежными картами и незаконном доступе к чужим компьютерам.

Россиянина задержали в Израиле в 2015 году, а 12 ноября этого года по требованию Вашингтона экстрадировали в США. После экстрадиции он находился под стражей.