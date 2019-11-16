Бывший псковский чиновник выставил на продажу домен губернаторского сайта

Бывший первый заместитель главы госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников после увольнения выставил на продажу домен сайта губернатора региона. Об этом глава Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем инстаграме.

По его словам, во время работы в администрации чиновник зарегистрировал домен губернаторского сайта ведерников.рф на свое имя. В прошлом году чиновника уволили, а 11 ноября этого года он выставил домен на продажу за 260 тысяч рублей.

В связи с произошедшим сайт оказался недоступен в течение более чем девяти часов. Продажу домена Ведерников назвал «шантажом как методом личного обогащения» и заявил, что платить власти не планируют. Они создали новый домен губернатор60.рф. «В дальнейшем останется только он», — заявил глава Псковской области. Сейчас при запросе «ведерников.рф» происходит переадресация на новый сайт.

Согласно информации Ведерникова, в настоящее время Колесников работает в компании eGamings. «Делает интернет-казино для латвийских компаний», — уточнил он.