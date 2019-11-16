Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились в силовые структуры из-за угроз

Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы в социальных сетях и на электронные почты. Об этом сообщила РБК один из авторов инициативы, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Из-за этого она и другие авторы законопроекта на прошлой неделе отправили заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры». Пушкина не уточнила, куда именно они обратились.

По ее словам, угрозы в соцсетях получают в том числе адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин (занимается делом сестер Хачатурян), а также создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова. Паршин в обращении к Пушкиной сообщил, что в последнее время угрозы участились и связал это с работой над законопроектом.

«Да, периодически угрозы поступают. Кому-то больше, кому-то меньше. Мне в этом смысле повезло, мне как-то поменьше», — рассказала Давтян «Новой газете». По ее словам, угрозы есть в том числе в группах в соцсетях против закона о домашнем насилии. «Некоторые участники этих групп пишут, что они имеют желание разобраться с нами иными методами. Мы подозреваем, что незаконными», — уточнила она.

Давтян добавила, что закрыла доступ к своим соцсетям, и, в частности, «ВКонтакте» ей не могут написать в личные сообщения. Она также предположила, что угрозы публикуются с фейковых аккаунтов, уточнив, что это «особо не проверяла».

В октябре более 180 региональных православных и родительских организаций обратились к президенту Владимиру Путину, попросив его не принимать закон о домашнем насилии. Они назвали закон «антиконституционным актом» и заявили, что он «направлен на дискриминацию мужчин и разрушение семьи».

В 2017 году побои в семье вывели из-под уголовной ответственности. Если такой поступок человек совершил впервые, то это классифицируется как административное правонарушение. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова называла это решение ошибкой и выступила за принятие закона о противодействии домашнему насилию.

Многие правозащитники и активисты добиваются появления в России закона о профилактике насилия в семье, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим, например, создание кризисных центров или убежищ. Петиция требованием о его принятии набрала почти 880 тысяч подписей.