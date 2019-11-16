В работе Росбанка по всей стране произошел сбой

В работе Росбанка произошел сбой, у клиентов есть проблемы c проведением операций по картам, сообщили РИА Новости в колл-центре организации.

Сложности возникают в том числе при переводах, оплате услуг и снятии наличных в банкоматах. По словам сотрудника колл-центра, проблемы наблюдаются в последние два дня.

«Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой, и операции опять не проходят», — пояснил он, добавив, что сбой коснулся клиентов банка по всей стране.

Росбанк входит в группу Societe Generale, он работает в 70 российских регионов. В марте Forbes называл его третьим по надежности банком в России.