Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 270 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

В работе Росбанка по всей стране произошел сбой

Общество

 

В работе Росбанка произошел сбой, у клиентов есть проблемы c проведением операций по картам, сообщили РИА Новости в колл-центре организации.  

Сложности возникают в том числе при переводах, оплате услуг и снятии наличных в банкоматах. По словам сотрудника колл-центра, проблемы наблюдаются в последние два дня. 

«Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой, и операции опять не проходят», — пояснил он, добавив, что сбой коснулся клиентов банка по всей стране. 

Росбанк входит в группу Societe Generale, он работает в 70 российских регионов. В марте Forbes называл его третьим по надежности банком в России. 

Теги:
россия, сбой, банки, em

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera