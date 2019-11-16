Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва. Об этом сообщил РБК его пресс-секретарь Александр Макаренко.

Исаеву был 41 год, накануне он работал в Тамбове. «Причина смерти — вероятнее всего сердце. <…> О месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — рассказал Макаренко. О смерти главы «Новой России» также сообщила в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

Исаев был лидером «Новой России» с января 2017 года. До этого в разные годы он работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии и в общественном совете Госдумы. До 2016 года Исаев занимал должность председателя президиума политсовета партии «Родина».