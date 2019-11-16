«Коммерсант»: спецслужбы заинтересовались арестованным по делу о шпионаже американцем Полом Уиланом в 2007 году

Российские спецслужбы 12 лет назад заинтересовались американцем Полом Уиланом, арестованным по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, во время своего первого визита в Россию в 2007 году Уилан стал искать контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. Сам он тогда служил в морской пехоте США. Американец приезжал в Россию ежегодно в течение десяти лет и посещал в основном Москву и Петербург.

После первого визита телефоны Уилана стали прослушивать и фиксировать его встречи, уточняет «Коммерсант». В частности, во время разговоров со знакомыми американец якобы намекал на то, что связан с разведкой. Помимо этого, для того чтобы расположить к себе одного из сотрудников спецслужб, Уилан привез ему книгу с дарственной надписью «Прощай, Лубянка» бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина.

Уилана уволили из морской пехоты вскоре после первого визита в Россию, обвинив в попытке хищения 10 тысяч долларов у правительства США из-за махинаций со страховкой. Впоследствии его наказали только за дисциплинарные проступки, в том числе за то, что он трижды уезжал из части, не сообщая об этом своему командованию.

После увольнения Уилан устроился работать в службу безопасности крупной коммерческой компании, адвокат Владимир Жеребенков уточнил, что впоследствии решение о признании американца виновным в проступках отменили.

Напомним, Уилана задержали в декабре прошлого года, у него нашли содержащие гостайну документы. Уилан свою вину не признает. У него есть гражданство Великобритании, США, Ирландии и Канады.Это объясняется тем, что Уилан поспорил с сестрой насчет того, кому из них удастся получить больше паспортов, отмечает «Коммерсант».