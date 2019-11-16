Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали вечером 15 ноября «из-за сердечно-сосудистых проблем», сообщила его пресс-служба.
Сейчас он находится в Военно-медицинской академии Белграда.
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Советница Вучича Сузана Васильевич сообщила, что его состояние стабильно.
Накануне президент Сербии посетил открытие Белградского парка, бульвара Вудро Вильсона и улицы Николая Кравцова.
49-летний Вучич занял свой пост в 2017-м году, он победил на президенских выборах, набрав 55,09% голосов. До этого он был премьер-министром Сербии.