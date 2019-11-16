СМИ узнали о расследовании в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента страны Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом пишут The Wall Sreet Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

WSJ утверждает, что расследование касается того, получал ли Джулиани личную выгоду от газового бизнеса на Украине. Оно связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых обвинили в незаконной передаче сотен тысяч долларов официальным лицам США и комитету политических действий, который поддерживал Трампа.

Адвокат заявил WSJ, что не интересуется каким-либо бизнесом на Украине. Если они действительно хотят знать, являюсь ли я партнером, почему они не спросят меня?» — сказал Джулиани.

По данным Bloomberg, расследование связано с возможными нарушениями при финансировании избирательных кампаний, а также закона по противодействию подкупа иностранных чиновников.

Расследование в отношении Джулиани – угроза для Трампа, потому что его адвокат — «центральная фигура» в деле об импичменте, пишет агентство. По словам одного из источников Bloomberg, Джулиани вызывает вопросы и в контразведке США.

В октябре The New York Times рассказывала, что адвоката Трампа заподозрили в нарушении закона о лоббизме, связанном со сделками на Украине. По данным газеты, прокуроры проверяют причастность Джулиани к отставке посла США на Украине Мэри Йованович. Он отрицал обвинения, но признал, что вместе с помощниками работал с украинскими прокурорами для сбора потенциально опасной информации о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, его сыне Хантере, Йованович и других людях.

Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента Трампу в сентябре. Поводом для нее стали сообщения о его июльском звонке Зеленскому якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Байдена в украинской газовой отрасли. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.

В конце октября суд обязал Госдеп опубликовать документы, касающиеся переговоров американских чиновников с Украиной о начале расследования в отношении сына Байдена. Накануне был рассекречен первый разговор Трампа с Зеленским.