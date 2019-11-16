Суд арестовал счета фигурантки дела о шпионаже Цуркан на 451 миллион рублей

Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал банковские счета и деньги на общую сумму 451 миллион рублей, принадлежащие бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, которая является фигуранткой дела о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда, деньги изъяли по месту жительства Цуркан и в арендуемых ею банковских сейфах. Всего было изъято более 6,1 миллионов долларов, свыше 529,1 тысяч евро и 19 миллионов 825 тысяч рублей. Суд установил запрет на владение, пользование и распоряжение арестованными средствами.

Ранее суд арестовал три банковских счета Цуркан, на которых находятся более 500 миллионов рублей, пишет ТАСС. Адвокат Иван Павлов уточнил РБК, что счета Цуркан арестовали еще примерно год назад, а в конце октября под арест попали наличные деньги, ранее найденные в ее банковских ячейках. Точную сумму арестованных средств он затруднился назвать.

Бывшего члена правления «Интер РАО» арестовали летом прошлого года. По версии следствия, в апреле 2015 года она получила электронную версию некого документа Министерства энергетики (по данным СМИ, о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ЛНР и ДНР), а в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдовы. Сама она говорила, что обвинение против нее было сфабриковано, а доступа к гостайне она не имела.