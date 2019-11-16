YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы Александре Ремезкове

​YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба политика Алексея Навального об активах, которыми владеет депутат Госдумы от «Справедливой России» и бывший вице-губернатора региона Александр Ремезков и его семья. Об этом «Новой газете» рассказал координатор штаба Дмитрий Свитнев.

По его словам, YouTube сообщил, что удалил ролик после жалобы на нарушение конфиденциальности. «Ни имя заявителя жалобы, ни таймкодов ролика, где мы якобы что-то нарушаем, YouTube нам не указал», — сказал Свитнев.

Свитнев пояснил, что в видео использовались материалы из открытых источников, а также собственные съемки штаба, видеозапись обыска в доме Ремезкова и документы из уголовного дела, которые им прислали на «черный ящик» — почтовый адрес, опубликованный в соцсетях штаба, на который можно прислать информацию, оставшись анонимным.

В расследовании утверждалось, что Ремезков через свою сестру владеет домом за 420 миллионов рублей, а его семья — крупным бизнесом. Речь идет о Черноморской Финансовой Компании, которая застраивает в Краснодарском крае коттеджные поселки и многоквартирные дома.