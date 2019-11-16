Российские фигуристы выиграли золото, серебро и бронзу на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняля первое, второе и третье места на турнире Rostelecom Cup в Москве.

По сумме двух программ Самарин набрал 264,45 балла, Алиев в— 259,88 балла, а Игнатов — 252,87 баллов.

Таким образом Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдет в начале декабря в Турине. Ранее в этом сезоне Самарин занял второе место на этапе во Франции, а Алиев — третье в Америке.

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на Rostelecom Cup, получив по сумме двух танцев 212,15 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (207,64 балла), третьими — пара из Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин (185,01 балла).

Синицина и Кацалапов, которые ранее выиграли турнир в Китае, вышли в финал Гран-при.