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В Париже в годовщину начала акций «желтых жилетов» полиция применила слезоточивый газ и задержала более 30 человек

Общество

 

В Париже полиция применили слезоточивый газ и задержала как минимум 33 участника акции «желтых жилетов», которые вышли на улицы в годовщину начала протестов. Об этом сообщает «Би-би-си» и Reuters

По данным изданий, протестующие подожгли деревянные поддоны, а также попытались заблокировать движение на кольцевой дороге. 

«Протестующие подожгли мусорные баки и швыряли булыжники и бутылки в ОМОН, когда строили баррикады. Две машины были опрокинуты, мотоцикл и машина загорелись, в ответ полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки», — пишет Reuters.

Первый митинг «желтых жилетов» прошел 17 ноября 2018 года и собрал 282 тысячи человек по всей стране. Они выступили против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства». После объявления французскими властями в начале декабря моратория на повышение налогов на топливо число демонстрантов стало уменьшаться, однако акции продолжались в течение года. 

Теги:
париж, желтые жилеты, nt

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