В Париже в годовщину начала акций «желтых жилетов» полиция применила слезоточивый газ и задержала более 30 человек

В Париже полиция применили слезоточивый газ и задержала как минимум 33 участника акции «желтых жилетов», которые вышли на улицы в годовщину начала протестов. Об этом сообщает «Би-би-си» и Reuters.

J'étais il y a quelques jours à la rencontre des #giletsjaunes du rond-point du Cannet des Maures. Et les personnes présentes m'ont toutes dit la même chose : les solidarités créées par ce Mouvement continuent encore sous d'autres formes aujourd'hui. Ça n'a pas de prix ! #Acte53 pic.twitter.com/F7k8lvD8Uw — Manon Aubry (@ManonAubryFr) November 16, 2019

По данным изданий, протестующие подожгли деревянные поддоны, а также попытались заблокировать движение на кольцевой дороге.

«Протестующие подожгли мусорные баки и швыряли булыжники и бутылки в ОМОН, когда строили баррикады. Две машины были опрокинуты, мотоцикл и машина загорелись, в ответ полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки», — пишет Reuters.

Первый митинг «желтых жилетов» прошел 17 ноября 2018 года и собрал 282 тысячи человек по всей стране. Они выступили против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства». После объявления французскими властями в начале декабря моратория на повышение налогов на топливо число демонстрантов стало уменьшаться, однако акции продолжались в течение года.