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На московском этапе Гран-при по фигурному катанию Трусова выиграла золото, Медведева — вторая

Спорт

 

Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева заняли первое и второе места на Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

В произвольной программе 15-летняя Трусова выполнила четыре четверных прыжка, но упала с четверного сальхова и каскада тройной лутц-тройной ритбергер. Это позволило ей набрать 160,26 балла за произвольную и 234,47 балла по сумме двух программ.

19-летняя Медведева, откатав произвольную программу без серьезных ошибок, получила 148,83 балла и установила личный рекорд по сумме двух программ (225,76 балла). Третье место заняла американка Мэрайя Белл с результатом 205,67 балла за две программы.

По результатам короткой программы первое место заняла Медведева с результатом 76,93 балла (личный рекорд) и обошла Трусову на 2,72 балла. Третьей стала американка Мэрайя Белл (67,11 балла).

Двукратная чемпионка мира и серебряным призер Олимпиады Евгения Медведева на прошлом этапе Гран-при в Канаде стала пятой. Первое место тогда заняла Александра Трусова, которая является первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота. Она выиграла этап в Канаде с двумя мировыми рекордами — в произвольной программе и по сумме двух программ. Этот результат позволил Трусовой отобраться в финал Гран-при, который пройдет в начале декабря в Турине.

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Теги:
фигурное катание, nt

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