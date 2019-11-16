На московском этапе Гран-при по фигурному катанию Трусова выиграла золото, Медведева — вторая

Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева заняли первое и второе места на Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

But It's Trusova who takes the title in Moscow! 🤩

Ladies podium

🥇Alexandra TRUSOVA 🇷🇺

🥈Evgenia MEDVEDEVA 🇷🇺

🥉Mariah BELL 🇺🇸



Full results https://t.co/r94LzNRPgp pic.twitter.com/qaBx0Fyqkt — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019

В произвольной программе 15-летняя Трусова выполнила четыре четверных прыжка, но упала с четверного сальхова и каскада тройной лутц-тройной ритбергер. Это позволило ей набрать 160,26 балла за произвольную и 234,47 балла по сумме двух программ.

Evgenia Medvedeva thrills the home fans in 🇷🇺 yet again! 🎉#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/xPkCMy1czS — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019

19-летняя Медведева, откатав произвольную программу без серьезных ошибок, получила 148,83 балла и установила личный рекорд по сумме двух программ (225,76 балла). Третье место заняла американка Мэрайя Белл с результатом 205,67 балла за две программы.

По результатам короткой программы первое место заняла Медведева с результатом 76,93 балла (личный рекорд) и обошла Трусову на 2,72 балла. Третьей стала американка Мэрайя Белл (67,11 балла).

Двукратная чемпионка мира и серебряным призер Олимпиады Евгения Медведева на прошлом этапе Гран-при в Канаде стала пятой. Первое место тогда заняла Александра Трусова, которая является первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота. Она выиграла этап в Канаде с двумя мировыми рекордами — в произвольной программе и по сумме двух программ. Этот результат позволил Трусовой отобраться в финал Гран-при, который пройдет в начале декабря в Турине.