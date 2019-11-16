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В Рязанской области рядом с многоквартирным домом упал военный беспилотник

Общество

 

В поселке Листвянка Рязанской области рядом с многоквартирным домом упал экспериментальный образец беспилотного авиационного комплекса «Орион», пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в московском межрайонном следственном управлении К на транспорте.

Фото: группа «Рязань» во «ВКонтакте»

«Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются», — сказал следователь по особо важным делам Сергей Бубенев.

По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевы, беспилотник упал примерно в 70 м от жилого дома. В группе «Рязань» во «ВКонтакте» пишут, что беспилотник упал около 13:00, «срубив пополам половину сосны». 

«Орион» — первый полностью разработанный в России беспилотный летательный аппарат, продолжительность полета которого составляет до 24 часов. Он используется для ведения воздушной разведки и для топографической съемки местности. 

Теги:
рязанская область, беспилотники, nt

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