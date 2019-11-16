Представители ОНК рассказали об условиях содержания фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова в пермском СИЗО

Представители Общественной наблюдательной комиссии Пермского края посетили в пермском СИЗО № 6 фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова.

По результатам проверки, общественники сообщили, что в следственном изоляторе нет информации о вступлении в силу приговора в отношении Жукова. Поэтому он находился на условиях содержания под стражей как обвиняемый, а не осужденный, со всеми ограничениями.

«Уровень ограничения свободы в СИЗО значительно выше чем в исправительной колонии. В колониях у осужденных есть возможность звонить, получать свидания, заниматься спортом, участвовать в культурно-массовых мероприятиях. Это невозможно в следственных изоляторах. В СИЗО все содержатся в камерах и даже не полагаются тумбочки и табуретки. Нужная справка по Кириллу Жукову московским судом была направлено в Пермь буквально недавно», — пояснили представители ОНК.

Начальник изолятора подтвердил, что из судов Москвы очень долго идут справки о вступлении приговора в силу. При этом, в СИЗО совершение звонков и получение свиданий возможно только с разрешения следственного органа или суда.

Несмотря на это, Кирилл Жуков, по словам общественников, отметил «хорошие условия содержания в СИЗО № 6, как лучшего из четырех, в которых он содержался». В Пермском СИЗО Кирилл Жуков находится уже несколько недель, он ожидает этапирования в колонию в Нижнем Тагиле.

Ранее, родственники Кирилла Жукова рассказали, что в пермском изоляторе у него отобрали книги и не разрешают звонить.

Напомним, что в сентябре Тверской суд Москвы приговорил Жукова к трем годам лишения свободы. По версии обвинения, Жуков дернул нацгвардейца за шлем и причинил ему физическую боль. Приговор вступил в силу 9 октября.