В Дагестане отправили в СИЗО полицейского по обвинению в пытках задержанного ради признания в изнасиловании

Хасавюртовский районный суд Дагестана арестовал замначальника уголовного розыска местного отдела полиции Рамазана Сулейманова по обвинению в пытках задержанного Мусы Алиева. Об этом сообщает «Медиазоне» со ссылкой на «Комитет против пыток».

Сулейманова отправили в СИЗО, до этого он находился под домашним арестом, но, по данным «Комитета против пыток», не проживал в определенном судом месте и пытался давить на потерпевшего через своих родственников. Заседание о мере пресечения проходило в городской больнице, так как накануне Сулейманов получил черепно-мозговую травму.

Ранее суд перевел в СИЗО из-под домашнего ареста полицейского Юсупа Магомедова, которого также обвиняют в пытках Алиева. Он рассказывал, что 6 сентября Сулейманов и Магомедов задержали его и начали избивать, требуя признаться в изнасиловании 13-летней девочки. Алиев отказался давать признательные показания, и его отпустили из отдела полиции. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, он также лишился девяти зубов из-за избиения. Родители изнасилованной девочки рассказывали «Кавказ.Реалиям», что полицейские пытали их, заставляя оговорить Алиева.

На Сулейманова и Магомедова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК)