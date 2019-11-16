В Москве у Госдумы прошли одиночные пикеты за принятие закона о домашнем насилии

​В Москве у здания Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием принять закон о домашнем насилии. Об этом «Новой газете» рассказала активистка Мария Иванова.

В Москве у здания Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием принять закон о домашнем насилииhttps://t.co/yfQZQEdPhQ



Фото: Мария Иванова pic.twitter.com/xhQEO2DvvC — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 16, 2019

По ее словам, в акции, которая проходила с 15:00 до 21:00, пришли около 150 человек. На плакатах были такие надписи, как «Бьет — значит статья!», «Мне страшно жить в стране, в которой насилие считается традиционной ценностью» и «России необходим закон о домашнем насилии, так как все #мы сестры Хачатурян».

«Полицеские есть, подходили напомнить правила пикета и проверяли, нет ли развернутых плакатов в очереди. Все остальное исключительно мирно», — рассказала Иванова «Медиазоне».

Активисты московского отделения Гендерной фракции "Яблока" Иван Захаров и я приняли участие в одиночных пикетах у Госдумы в поддержку принятия законопроекта о профилактике домашнего насилия.



Мы отстояли почти три часа в пикетной очереди, прежде, чем встать в пикет. pic.twitter.com/i4MjEQJNpQ — Николай Кавказский (@othertribunus) November 16, 2019

Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии рассказали, что получают угрозы в социальных сетях и на электронные почты.

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В 2017 году побои в семье вывели из-под уголовной ответственности. Если такой поступок человек совершил впервые, то это классифицируется как административное правонарушение. Многие правозащитники и активисты добиваются появления в России закона о профилактике насилия в семье, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим, например, создание кризисных центров или убежищ. Петиция требованием о его принятии набрала почти 880 тысяч подписей.

Согласно опросу Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 млн женщин. После принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашних тиранов выросло: если в 2014 году кризисный центр для женщин «Анна» принял восемь тысяч звонков, то в 2017 году — порядка 26 тысяч.