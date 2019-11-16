Сборная Бельгии по футболу разгромила Россию в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020.

Уступаем Бельгии со счётом 1:4. Наши парни сражались с достойным соперником и, несмотря ни на что, бились до конца!

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Огромное спасибо за вашу фантастическую поддержку!👏

⠀#СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияБельгия pic.twitter.com/9HMyQh9cDR — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2019

Игра, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 1:4.

Счет был открыл на 19-ой минуте — Торган Азар точно ударил в створ ворот после передачи от своего брата Эдена Азара, который обвел российского защитника. Далее два гола забил уже Эден Азар: на 33-ей минуте он послал мяч в касании в нижний угол, а на 40-й минуте получил передачу от Дриса Мертенса и направил мяч в пустые ворота.

На 72-й минуте Ромелу Лукаку забил четвертый гол, получив передачу около штрафной и обыграв двух российских игроков. Через семь минут россиянин Георгий Джикия сократил отстование, забив после подачи углового.

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Обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата. После победы над Россией бельгийцы гарантировали себе первое место в группе I, набрав 27 очков из 27 возможных. У России — 21 очко.