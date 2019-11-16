В Берлине прошла церемония вручения учрежденной Михаилом Ходорковским премии «Профессия — журналист», сообщает «МБХ медиа».

В номинации «Расследование» премию получил журналист «Медузы» Иван Голунов за материал «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ». Фото: Анастасия Ходорковская pic.twitter.com/ZNYGTAi2sL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) November 16, 2019

Победителей выбирают в семи номинациях. Лучшим расследованием был признан материал «Кто владеет московскими кладбищами» стал журналиств «Медузы» Иванв Голуновв, репортажем — публикация «Заводной мандарин» («Эксперт») Константина Саломатина и Шуры Буртина.

Еще одним лауреатом премии стал Юрий Дудь с фильмом «Беслан. Помни», победивший в номинации «Видеодокумент». Специальный приз жюри получил документальный сериал Андрея Лошака «Холивар. История Рунета» («Настоящее время»).

Премия «Профессия — журналист» вручается в четвертый раз. Лауреатами премии в 2016, 2017 и 2018 годах становились Катерина Гордеева, Роман Супер, Роман Доброхотов, Олеся Герасименко, Шура Буртин, Денис Коротков, Елена Костюченко, Юрий Козырев, Андрей Архангельский, Даниил Туровский, Константин Гаазе, Евгений Фельдман и другие.