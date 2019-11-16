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Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия — журналист»

Общество

 

В Берлине прошла церемония вручения учрежденной Михаилом Ходорковским премии «Профессия — журналист», сообщает «МБХ медиа».

Победителей выбирают в семи номинациях. Лучшим расследованием был признан материал «Кто владеет московскими кладбищами» стал журналиств «Медузы» Иванв Голуновв, репортажем — публикация «Заводной мандарин» («Эксперт») Константина Саломатина и Шуры Буртина.

Еще одним лауреатом премии стал Юрий Дудь с фильмом «Беслан. Помни», победивший в номинации «Видеодокумент». Специальный приз жюри получил документальный сериал Андрея Лошака «Холивар. История Рунета» («Настоящее время»).

Премия «Профессия — журналист» вручается в четвертый раз. Лауреатами премии в 2016, 2017 и 2018 годах становились Катерина Гордеева, Роман Супер, Роман Доброхотов, Олеся Герасименко, Шура Буртин, Денис Коротков, Елена Костюченко, Юрий Козырев, Андрей Архангельский, Даниил Туровский, Константин Гаазе, Евгений Фельдман и другие.

Теги:
голунов, nt

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