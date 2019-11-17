Советник Зеленского рассказал о «завершающем этапе» возвращения задержанных на Азове кораблей

Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что переговоры по возвращению военных кораблей, задержанных на Азове год назад, находятся на «завершающем этапе». Ранее о решении России сообщали СМИ со ссылкой на источники.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — рассказал Ермак украинскому изданию «Новое время».

Точную дату передачи кораблей он не привел. По данным «Коммерсанта», она должна состояться до саммита 9 декабря в «нормандском формате». Однако в российском МИДе говорили, что связи между двумя событиями нет: «Предложение [Киеву] все это время не теряло свою актуальность». Украина уже направила за кораблями буксиры, сообщило накануне одесское издание «Думская».

Три украинских корабля были обстреляны и задержаны российской погранслужбой в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. По версии России, они пересекли границу незаконно — Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев говорил, что заявки были поданы, но их оставили без ответа. Члены экипажа вернулись на Украину еще в сентябре — в ходе обмена осужденными между двумя странами.