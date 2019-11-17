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В Гонконге полицейского госпитализировали после ранения из лука

Общество

 

В ходе столкновений у Политехнического музея Гонконга сотрудника пресс-службы полиции госпитализировали после ранения стрелой в голень. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщает South China Morning Post.

Новая волна противостояний началась после смерти разбившегося при падении 22-летнего студента 8 ноября — первой жертвы с начала протестов. Протестующие строили укрепления в кампусах нескольких гонконгских университетов, однако успели покинуть большинство из них. Луки, в том числе с горящими стрелами, они начали применять на прошлой неделе, о пострадавших не сообщалось.

Политехнический музей находится в центре города, и блокировка близлежащих дорог создавала транспортные помехи. Утром 17 ноября служащие стали разбирать укрепления у Политехнического музея — в ответ в них c крыши кампуса полетели кирпичи и бутылки с зажигательными смесями. Полицейские привлекли несколько водометов.

Протесты в Гонконге продолжаются, несмотря на то, что спорный законопроект об экстрадиции подследственных на материковый Китай в конце октября был официально отозван властями. Участники акций также требуют отпустить задержанных сторонников и расследовать полицейское насилие при разгонах.

Теги:
протесты, гонконг, va

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