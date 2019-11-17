В Гонконге полицейского госпитализировали после ранения из лука

В ходе столкновений у Политехнического музея Гонконга сотрудника пресс-службы полиции госпитализировали после ранения стрелой в голень. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщает South China Morning Post.

Новая волна противостояний началась после смерти разбившегося при падении 22-летнего студента 8 ноября — первой жертвы с начала протестов. Протестующие строили укрепления в кампусах нескольких гонконгских университетов, однако успели покинуть большинство из них. Луки, в том числе с горящими стрелами, они начали применять на прошлой неделе, о пострадавших не сообщалось.

Политехнический музей находится в центре города, и блокировка близлежащих дорог создавала транспортные помехи. Утром 17 ноября служащие стали разбирать укрепления у Политехнического музея — в ответ в них c крыши кампуса полетели кирпичи и бутылки с зажигательными смесями. Полицейские привлекли несколько водометов.

Video shows protesters throwing petrol bombs from the roof of a building at the Polytechnic University.



Video: SCMP/Albert Han pic.twitter.com/HpCXsJzGoS — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) November 17, 2019

Sunday morning and protesters wait at The Hong Kong Polytechnic University. Earlier, police fired tear gas after protesters threw bricks at residents trying to clear roads #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/NgA2yvOpOm — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 17, 2019

Протесты в Гонконге продолжаются, несмотря на то, что спорный законопроект об экстрадиции подследственных на материковый Китай в конце октября был официально отозван властями. Участники акций также требуют отпустить задержанных сторонников и расследовать полицейское насилие при разгонах.