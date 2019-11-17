В Екатеринбурге задержали участника согласованных пикетов в поддержку либертарианца Светова

В екатеринбургском парке имени 50-летия ВЛКСМ задержали участника согласованных пикетов в поддержку члена Либертарианской партии Михаила Светова — из-за фотографий его несовершеннолетней девушки от 2012 года в инстаграме завели дело о «развратных действиях».

Как передает «Урал. МБХ медиа», активиста Станислава Жаркова задержали после того, как он развернул флаг России с изображенной на нем змеей. «Мне не было предъявлено законных требований [для задержания], этот флаг на всех наших акциях во всех городах, змея — это символ российского либертарианства», — рассказал юноша журналистам.

После задержания, обысков и ночного допроса 7 ноября Следственный комитет оставил самого либертарианца и его девушку Анастасию Стародубовскую в статусе свидетелей. Оба ранее настаивали, что начали встречаться, когда Стародубовской уже было 16 лет, уголовное же преследование они называли политическим. Пикеты в поддержку Светова 17-18 ноября пройдут еще в нескольких десятках городов по всей стране — в том числе в Москве, Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.