СМИ: британский парламент не смог определить масштабы вмешательства России перед референдумом по Brexit

Россия могла оказать влияние на голосование 2016 года по выходу Великобритании из Евросоюза, однако определить масштабы вмешательства невозможно. Об этом говорится в докладе комитета британского парламента по разведке, с которым ознакомилась The Times.

Подготовка доклада началась полтора года назад. В документе, в частности, приводятся статьи RT и Sputnik антиевропейской направленности, вышедшие в преддверии референдума. Согласно прошлогоднему отчету комитета по медиа, их охват в соцсетях был в 4 раза больше, чем у официальных предвыборных кампаний за выход.

По словам премьера Бориса Джонсона в начале ноября, доклад не содержит никаких доказательств вмешательства России. При этом его аппарат обвинили в том, что они намеренно затягивают публикацию документа: по началу это объясняли долгим процессом согласования, а после ее отложили до досрочных выборов 12 декабря.

По данным Times, в докладе говорится о финансовых связях между высокопоставленными тори и российскими олигархами — довод перед выборами могла использовать оппозиция. Ранее OpenDemocracy обнаружила, что за прошлый год пожертвования партии тори от россиян также увеличились: с прошлого ноября по октябрь они составили полмиллиона фунтов — почти в полтора раза больше, чем годом ранее.