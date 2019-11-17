В Москве задержали несколько десятков посетителей антифашистского турнира по единоборствам
В Москве полицейские задержали около 50 человек на антифашистском турнире по единоборствам памяти Ивана Хуторского, убитого неонацистами в 2009 году. Об этом сообщили «Медиазона» и BAZA, правозащитный проект «ОВД-Инфо» приводит их имена.
Около 13:00 мск силовики в масках ворвались в спортзал на Ленинградском проспекте и поставили всех лицом к стене с руками за головой. На видео, опубликованном бывшим фигурантов «московского дела» Владиславом Барабановым, от участников также требовали убрать телефоны.
Первых 24 задержанных доставили в ОВД по районам Сокол и Аэропорт, еще 25 человек впоследствии — в отделение по Хорошевскому району. Задержание объяснили необходимостью проверить спортсменов на участие в несогласованном митинге 27 июля, утверждает телеграм-канал Antifa jokes. Доставленных в отделение «Сокол» держат на улице, у них фотографируют паспорта для «проверки по базе», отмечает «ОВД-Инфо».
В Москве сотрудники центра «Э» МВД России нагрянули на турнир по единоборствам. У этих соревнований есть одна особенность – они антифашисткие.— baza (@bazabazon) November 17, 2019
Полиция задержали уже больше 20 участников. Причина задержания пока никому неизвестна. Людей доставляют в отделы на Соколе и Аэропорте. pic.twitter.com/WmBruzYc48