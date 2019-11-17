В Липецкой области пользователя «ВКонтакте» оштрафовали за комментарий о драке жителей пензенского села с цыганами

В Липецкой области суд города Елец в конце октября оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Игоря Чижикова за комментарий во «ВКонтакте» о межнациональном конфликте в пензенском селе Чемодановка. На решение суда обратили внимание «МБХ медиа».

Согласно постановлению, Чижиков летом написал под постом во «ВКонтакте» о драке: «*** [Негодяи] эти в каждом селе своим кагалом!! Дома пустые обживают, суки. Жечь их надо». В суде мужчина признал вину в «возбуждении межнациональной ненависти» и раскаялся. Обнаружить сам комментарий в соцсети не удалось: предположительно, он был удален.

В состоявшейся в июне драке приняли участие несколько десятков жителей Чемодановки: пятерых тогда госпитализировали с ножевыми ранениями — один скончался. Конфликт начался из-за слухов об изнасиловании цыганами местной девушки. Цыганское население на несколько месяцев было вынуждено покинуть село, имевшие там прописку вернулись только к августу.