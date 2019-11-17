Власти Ирана из-за протестных акций на сутки отключили интернет по всей стране

Высший совет нацбезопасности Ирана распорядился заблокировать на сутки интернет по всей стране из-за протестов, вызванных повышением цен на бензин, сообщил телеканал Al Arabiya. Накануне о перебоях по всей стране отчитывалась мониторинговая организация NetBlocks.

Протесты начались 15 ноября после того, как вступило в силу распоряжение правительства о повышении цен на бензин почти в два раза, c 10 до 15 тысяч риалов за литр (0,45 доллара США, или 28 рублей), а также появился ежемесячный лимит в 60 л для личных автомобилей — каждый дополнительный литр будет стоить 30 тысяч риалов.

Помимо столицы Тегерана, акции проходили также в других крупных городах — в том числе Сирджане, Мешхеде и Бирдженде. Протестующие поджигали здания и заправки, а также требовали отставки правительства. К настоящему моменту из-за столкновений погибли 29 человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал решение повысить цены на топливо и обвинил в «сабботаже» оппозицию и «иностранных врагов».

«Позвольте им говорить!» — осудила решение властей Ирана представитель Госдепартамента Морган Ортагус. Как отмечает NetBlocks, активность пользователей интернета упала до 7% от обычных показателей, а в стране также были перебои с мобильной связью. Блокировки необходимы для того, чтобы остановить распространение в соцсетях видео столкновений протестующих с властями, считает технологическое издание TechCrunch.