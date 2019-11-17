Несколько тысяч жителей Тбилиси вышли к парламенту на антиправительственный митинг

В Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели проходит антиправительственный митинг «Вместе против одного», в ней принимают участие несколько тысяч человек. Прямую трансляцию ведет телеканал Mtavari.

Акции протеста начались после того, как в парламенте 14 ноября отклонили поправки в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему. Это было одним из главным требований участников июньских протестов — с этим тогда соглашался и глава правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили.

14 ноября после стихийной акции на Руставели установили палатки, а 15 ноября на акцию протеста вышли около 5 тысяч человек. Организатором митинга 17 ноября выступила «Объединенная оппозиция», куда входят все значимые силы страны, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное Движение» Михаила Саакашвили.

Выступавшие призвали правительство «Грузинской мечты» уйти в отставку и сформировать переходное правительство, которое проведет досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Они также установили палатки у всех трех входов в здание Парламента и повесили замки на его главные ворота.