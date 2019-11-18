СМИ узнали о согласии Путина на строительство в Якутске моста через Лену. Проект отложили из-за Крымского моста

Президент Владимир Путин оставил резолюцию «ситуация созрела до реализации» на письме якутского губернатора Айсена Николаева с описанием двухполосного моста у Якутска через Лену, утверждает источник «Коммерсанта». Окончание строительства, в случае выделения гранта из бюджета, ожидается в 2025 году.

Суммарную стоимость проекта оценили в 82,9 миллиардов рублей: 54,2 миллиарда привлекут из федерального и регионального бюджетов, а оставшиеся 28,6 миллиардов будут расходами частных инвесторов. Проезд для легковых автомобилей будет бесплатным, для остального транспорта плата составит от 1 до 4 тысяч рублей.

В настоящее время летом транспорт пересекает Лену на пароме, а зимой по льду, что делает Якутск единственной столицей субъекта без выхода на федеральную дорожную сеть. От строительства моста, как и еще ряда проектов в республике, отказались в 2014 году для финансирования Крымского моста через Керченский пролив. В прошлом году проект попал в план от Минэкономразвития, а этой осенью его внесли в «лист ожидания» федерального проекта инфраструктуры, отмечает «Коммерсант».