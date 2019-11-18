В Сибирское отделение РАН пришли с обысками по делу о незаконной приватизации

В Новосибирске сотрудники силовых органов провели обыски в управлении делами Сибирского отделения РАН. Об этом сообщили источники издания «Академ-онлайн», впоследствии информацию подтвердил пресс-секретарь отделения Андрей Соболевский.

По данным «Академ-онлайн», помимо здания управделами на улице Терешковой, с обысками пришли и в квартиры нескольких сотрудников. Следственные действия, как утверждает источник Интерфакса, проводят в рамках дела о приватизации коттеджа в верхней зоне Академгородка, а подозреваемым по нему проходит занимавший в 2008-2017 годах должность управделами Эдуард Скубневский. Около 40 лет он также был замглавы Института физики полупроводников СО РАН.

Коттедж на улице Мальцева стоимостью около 70 миллионов рублей был выделен бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву по договору соцнайма, а впоследствии приватизирован на имя его дочери, отмечает «Академ-онлайн». Этот эпизод упоминали его критики, однако сам ученый не скрывал этого. Всего в 2015 году было приватизировано около 80 служебных коттеджей. Асеев занимал пост также в 2008-2017 годах и открыто выступал против начавшейся в 2013 году реформы РАН.