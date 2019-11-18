Победителем Итогового турнира ATP стал 21-летний греческий теннисист Циципас

Шестая ракетка мира, 21-летний грек Стефанос Циципас, стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале соревнования он нанес поражение австрийцу Доминику Тиму, занимавшему пятое место в мировом рейтинге.

Матч на лондонском стадионе O2 Arena закончился со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). Победой грека закончилась и игра с россиянином Даниилом Медведевым (был №4 в рейтинге), который проиграл все три матча в рамках турнира. Циципас также обошел Александра Зверева и шестикратного победителя турнира Роджера Федерера, но потерпел поражение от первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

THE NEW KING OF LONDON 👑



🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS — ATP Tour (@atptour) November 17, 2019

Соревнование считается одним из самых престижных после четырех турниров Большого шлема. За звание победителя на нем соревнуются восемь сильнейших теннисистов по версии Ассоциации. После победы Циципаса уже третий розыгрыш Итогового турнира подряд завершается победой спортсменов не из топ-3: в прошлом году победил Александр Зверев, а до этого Григор Димитров.