На выборах в белорусский парламент победили экс-посол и «мисс Беларусь». Оппозиционеры не прошли

Центризбирком Беларуси опубликовал результаты состоявшихся накануне выборов в нижнюю палату парламента — Палату представителей. Кандидаты от оппозиционных партий не прошли ни в одном из 110 округов, отмечает белорусское Euroradio.fm.

Глава избиркома Лидия Ермошина, подводя итоги, среди новых «известных фигур» в парламенте назвала экс-министра информации Лилию Ананич, экс-посла в Турции Андрея Савиных, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича и «нашу прыгажуню [красавицу], что называется» Марию Василевич — мисс Беларусь 2018 года (цитата по Интерфаксу).

Все они начнут работу с 6 декабря. Итоговая явка, по данным ЦИК, превысила 77% — из них около половины, 36%, проголосовали досрочно. В новом созыве незначительно, с 16 до 20, увеличится число партийных депутатов: все это представители провластных партий, в том числе с 8 до 10 увеличилось количество мест у коммунистов. В действующем созыве представителями оппозиции считались Елена Анисим и Анна Канопацкая, однако в этот раз они не были зарегистрированы из-за претензий к собранным ими подписям.