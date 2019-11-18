«Яндекс» из-за закона об иностранном участии предложил новую структуру управления компанией
Совет директоров «Яндекса» решил создать специальный Фонд общественных интересов, которому передадут часть управленческих функций. На голосование акционеров предложение вынесут 20 декабря, объявила пресс-служба компании.
В частности, фонду отойдет «золотая акция» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк: ее владелец может блокировать консолидацию 25% акций и более в одних руках. После передачи ее права расширят: минимальный порог для обсуждения опустят до 10%. Фонду также передадут 0,001% основного российского юрлица ООО «Яндекс».
Число функций фонда будет ограниченным: он в том числе сможет выдвигать двух из 12 членов совета директоров, временно отстранять гендиректора российского «Яндекса» и согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности. Как утверждают источники газеты «Ведомости», новую концепцию управления согласовывали с администрацией президента, ее одобрили «первые лица государства».
В совет директоров Фонда войдут основатель и гендиректор группы Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекса» в России и HR-директор Елена Бунина. Туда также пригласили преподавателей МГУ, ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, школы управления «Сколково» и Фонда поддержки московской 57-й школы.
Структура управления «Яндекса» обсуждалась на фоне рассмотрения в Госдуме законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в «значимых» интернет-компаниях. Депутат предлагал уменьшить ее, по аналогии с иностранными СМИ, до 20%, однако правительство выступило за другой порог – 50% минус одна акция.