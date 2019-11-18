Депутаты после решения ЕСПЧ добавили «преследование» в готовящийся закон о домашнем насилии

Рабочая группа Госдумы по законопроекту о домашнем насилии подготовила поправки с определением понятия «преследование» — неоднократные «угрожающие действия» в отношении жертвы, из-за которых та может почувствовать угрозу своей безопасности. Выдержки из инициативы приводит РБК.

Под преследованием будут пониматься действия против воли потерпевшего: поиск жертвы, устные и телефонные контакты с ней, в том числе через третьих лиц, посещение места ее проживания, работы или учебы. Депутаты также решили ужесточить наказания за нарушение предусматриваемых законопроектом «защитных предписаний», которые запретят преследователю приближаться к жертве: за первое нарушение предложили штрафы, а за повторные — уголовную ответственность.

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Разработка закона о домашнем насилии идет с 2016 года. Тогда его отправили на доработку, а новую версию вынесли на обсуждение этой осенью — внести в Госдуму его авторы обещали до конца года. Новые поправки, как отметила эксперт «ООН-женщины» Елена Мезенцева, учли вынесенное в июле решение ЕСПЧ по жалобе на бездействие полиции от жительницы Ульяновска Елены Володиной, которая неоднократно сообщала об угрозах от сожителя. Избранный судья от России Дмитрий Дедов тогда уточнял, что всего в производстве ЕСПЧ находятся около сотни жалоб от россиянок на домашнее насилие.