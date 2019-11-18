Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э»

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщает Интерфакс.

Срок ареста Картоева (два месяца) будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или задержания. Также его объявили в международный розыск.

Картоеву заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном обороте оружия.

Эльджаркиева и его брата застрелили 2 ноября в московском районе Тропарево-Никулино. Как сообщал ТАСС, преступник выстрелил в них не меньше десяти раз, а убийство имеет признаки заказного.