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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э»

Общество

 

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщает Интерфакс. 

Срок ареста Картоева (два месяца) будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или задержания. Также его объявили в международный розыск. 

Картоеву заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном обороте оружия.

Эльджаркиева и его брата застрелили 2 ноября в московском районе Тропарево-Никулино. Как сообщал ТАСС, преступник выстрелил в них не меньше десяти раз, а убийство имеет признаки заказного. 

Теги:
убийство, арест, суды, em

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