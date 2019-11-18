Фигуранта «московского дела» Егора Лесных оставили в СИЗО до 14 декабря

Мосгорсуд признал законным арест до 14 декабря фигуранта «московского дела» Егора Лесных, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщил «Новой газете» его адвокат Эльдар Гароз.

«Суд оставил в силу постановление районного суда о заключении под стражу Лесных до 14 декабря», — рассказал он.

Ранее защитник подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда, который постановил отправить Егора Лесных в СИЗО. Адвокат просил изменить меру пресечения подзащитному на домашний арест.

Фигуранта «московского дела» обвиняют в применении насилия в отношения представителя власти (ч.1 ст.318 УК). По версии следствия, 27 июля во время несогласованной акции он вместе с двумя другими участниками митинга — Александром Мыльниковым и Максимом Мартинцовым — повалили росгвардейца на тротуар на улице Рождественка.

Дела всех троих объединили в одно. Это грозит им максимальными сроками, так как преступление, совершенное группой лиц, может стать отягчающим обстоятельством. Своей вины Лесных не признает. Сейчас его дело передано в Мещанский суд для рассмотрения по существу. Предварительное судебное заседание состоится 19 ноября.