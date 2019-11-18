Пермский «Мемориал» выступил с заявлением из-за давления со стороны краевых чиновников и силовиков

Пермское отделение общества «Мемориал» выступило с заявлением из-за продолжающегося третий месяц давления со стороны краевого управления ФСБ, полиции и регионального министерства природных ресурсов. Об этом говорится в обращении «Мемориала».

«Два месяца назад пермское Общество «Мемориал» неправомерно обвинили в «самовольном захвате земель лесного фонда» и назначили многотысячные административные штрафы. На деле же в начале августа 2019 года небольшая группа волонтёров лишь прибиралась на кладбище в далёком урочище. Теперь раскручивается уголовное дело по «незаконной рубке леса», прошли обыски в офисе нашей организации и квартире её руководителя, изъяты оргтехника и финансовые бумаги», — говорится в обращении.

В заявлении также отмечается, что в настоящий момент идут допросы участников поисковой экспедиции. Сейчас к кампании по дискредитации подключились недобросовестные журналисты. Так, 9 ноября в офис пермского «Мемориала» приходила съёмочная группа компании «Рен-ТВ». Телеканал выпустил сюжет «Руководителя пермского «Мемориала» заподозрили в педофилии». Сейчас видео недоступно. В организации полагают, что кампания против них направлена на закрытие общества.

22 октября министерство природных ресурсов Пермского края выписало «Мемориалу» штраф в размере 250 000 рублей за «незаконное занятие лесного участка». Это было связано с экспедицией членов организации и волонтеров в заброшенный поселок Галяшор, где они привели в порядок кладбище и памятник репрессированным литовцам и полякам.