Суд в Подмосковье признал умершим бойца «ЧВК Вагнера», похищенного боевиками в 2017 году

Суд в подмосковном городе Домодедово признал погибшим российского наемника, бойца «ЧВК Вагнера» Григория Цуркану, пропавшего в Сирии в 2017 году. Об этом говорится в решении суда, на которое обратил внимание «Коммерсант».

До недавнего времени Цуркану считался пропавшим без вести. Однако в мае этого года его родственники получили свидетельство о смерти, в котором говорилось, что он умер 12 октября в городе Аш-Шула сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако, как утверждает источник «Коммерсанта», ни живого Цуркану, ни его останков найти не удалось. По его словам, свидетельство о смерти родственникам нужно было для решения бытовых проблем.

Цуркану выезжал в командировки в Сирию дважды. В 2013 году его эвакуировали в Россию после первого и единственного боя группы наемников, а в 2017-м он попал в плен к боевикам. При этом, несмотря на получение свидетельства о смерти, родственники и боевые товарищи считают Цуркану живым.

«Коммерсант» напоминает, что по данным СМИ, Цуркану попал в Сирию в составе первой группы россиян, заключивших контракт с зарегистрированной в Гонконге ЧВК «Славянский корпус». Первая командировка Цуркану состоялась еще в сентябре 2013 года.

На следующий год один из ее участников Дмитрий Уткин, как сообщали СМИ, организовал свою команду, условно названную по его радиопозывному («Вагнер»). Цуркану, по словам родственников, обучался на базе группы в Краснодарском крае, несколько раз выезжал в командировки самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а весной 2017 года снова поехал в Сирию.

5 сентября того же года Минобороны рассказало об обстреле укрепрайонов боевиков на автотрассе Тадмор—Дейр-эз-Зор. Через три недели они организовали контрнаступление, а 3 октября в интернете появился видеоролик, в котором боевики заявили, что взяли в плен россиян — Романа Заболотного из Ростовской области и Цуркану. Выжили они или нет, неизвестно.