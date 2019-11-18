В центре Москвы задержали активистов и фотокорреспондента «Новой газеты»

Рядом с Кремлевской набережной задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Светлану Виданову и активистов, которые проводили акцию против вылова китообразных.

По уточненным данным, задержали двоих активистов. Корреспондента «Новой» уже привезли в ОВД «Якиманка». Позже туда доставили и задержанных активистов.

Сегодня рядом с Кремлевской набережной спустили на воду надувную косатку с плакатом «Спасибо, что отпустили — больше не ловите!». Так активисты решили привлечь внимание к необходимости запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях.

Фото: Денис Синяков / Greenpeace

10 ноября из «китовой тюрьмы» выпустили последних китообразных, которые в ней находились. Более 100 косаток и белух были незаконно выловлены в Охотском море для поставки в Китай в прошлом году. Контракты на вывоз китообразных, как отмечали СМИ, получили компании-отловщики, которых в совокупности оштрафовали более чем на 150 млн рублей.

Освобождать животных начали в июне, операция по освобождению животных несколько раз переносились. К концу августа на свободу отпустили всех косаток.

Активисты считают, что животных могут продолжать вылавливать незаконно. «Спрос на китообразных в китайских океанариумах по-прежнему велик, поэтому отловщики вновь попытаются заработать на страданиях высокоорганизованных животных», — отмечают они.